اجتماع بتعز يناقش استمرار جهود الدعم والإسناد لاستكمال تحرير المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى محافظ تعز نبيل شمسان اليوم لجنة الاشراف والمتابعة لاعمال لجان الدعم والاسناد للجيش الوطني.



واشاد المحافظ بالالتفاف الشعبي الكبير لدعم وإسناد معركة التحرير سواء داخل أو خارجها ..مؤكدا أن هذا موقف تأريخي ويجب الاستمرار وبوتيرة عالية لدعم الجيش الوطني والامن المسنودة بالمقاومة الشعبية لتحقيق مزيد من الانتصارات في مختلف الجبهات حتى استكمال التحرير.

ووجه اعضاء اللجنة بالنزول الميداني للمديريات لاستمرار جهود الحشد للاسناد الابطال في الجبهات بالمقاتلين والسلاح والغذاء وحث أبناء المحافظة على المشاركة بفاعلية كبيرة واستغلال هذه الفرصة للتخلص من المليشيات الارهابية وإنهاء المعاناة في بقية المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات .

واوضح أن السلطة المحلية تجري العديد من الترتيبات لاستمرار المعركة ومناقشة الجوانب المالية المتعلقة بحصر وتحصيل الموارد وعملية الانفاق مع اللجنة المالية للدعم والاسناد وتفعيل لجنة الدعم والاسناد السياسي لتحقيق مزيد من الاصطفاف الشعبي لكل المكونات السياسية والمجتمعية في إطار عملية التعبئة المعلنة لاستكمال التحرير.