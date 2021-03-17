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لجنة بشبوة تحدد سعر الغاز المنزلي بـ 3800 ريال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

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أقرت لجنة الغاز المنزلي بمحافظة شبوة، في اجتماعها اليوم برئاسة امين عام المجلس المحلي عبدربه هشله، تخفيض سعر مادة الغاز المنزلي، مطلع الاسبوع القادم.

 

وحددت اللجنة السعر الجديد بـ 3800 ريال للمستهلك، وكلفت لجنة الرقابة بمتابعة مستوى الالتزام بالتعريفة والابلاغ الفوري عن اية تلاعب فيها، مشددة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، وضبط كل من خالفها.

 

ووجه هشله، بسرعة وضع خطة تأمين للمحافظة بمادة الغاز خلال شهر رمضان المبارك، لتوفير احتياجات المواطنين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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