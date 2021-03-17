لجنة بشبوة تحدد سعر الغاز المنزلي بـ 3800 ريال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أقرت لجنة الغاز المنزلي بمحافظة شبوة، في اجتماعها اليوم برئاسة امين عام المجلس المحلي عبدربه هشله، تخفيض سعر مادة الغاز المنزلي، مطلع الاسبوع القادم.



وحددت اللجنة السعر الجديد بـ 3800 ريال للمستهلك، وكلفت لجنة الرقابة بمتابعة مستوى الالتزام بالتعريفة والابلاغ الفوري عن اية تلاعب فيها، مشددة على ضرورة الالتزام بالتسعيرة، وضبط كل من خالفها.

ووجه هشله، بسرعة وضع خطة تأمين للمحافظة بمادة الغاز خلال شهر رمضان المبارك، لتوفير احتياجات المواطنين.