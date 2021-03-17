تعز.. قوات الجيش تحرر 8 تباب في حيفان وتهاجم بالأحكوم والشقب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

الخليج 365 ـ تعز

حررت القوات الحكومية، الأربعاء 17 مارس /آذار 2021، مواقع جديدة في محافظة تعز.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، بأن القوات الحكومية تمكنت من تحرير تباب الخزان، والخضر والدبعي والقواعدة وجاشع والقببه والمشجح وعقبة المشقب في مديرية حيفان جنوبي شرق المحافظة.

وبينت المصادر، بأن المعارك مستمرة في ظل انهيارات كبيرة بصفوف مليشيا الحوثي الٳرهابية.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الحكومية شنت هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز مليشيا الحوثي ، في جبهة الأحكوم، جنوب المحافظة.

ولفتت المصادر إلى أن القوات الحكومية قوات شنت هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز مليشيا الحوثي، في جبهة الشقب، جنوب شرق المحافظة.

ومنذ صباح اليوم تدور مواجهات عنيفة بجبهة الشقب