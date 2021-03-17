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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021
الخليج 365 ـ خاص
نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن اليوم الأربعاء، 17/آذار/2021، والتي جاءت على النحو التالي:
تم الابلاغ هذا اليوم عن 124 حالة مشتبهة من المحافظات التالية:
34 عدن
29حضرموت الوادي
26 تعز
10 حضرموت الساحل
6 المهرة
6 مأرب
6 شبوة
3 لحج
2 ابين
1 البيضاء
1 الضالع
الحالات المؤكدة هذا اليوم لحالات تم الابلاغ عنها من قبل المرافق الصحية 68 حالة من المحافظات التالية:
27 حضرموت الوادي
15 عدن
13 حضرموت الساحل
6 تعز
3 الضالع
2 شبوة
2 المهرة
إجمالي الوفيات المبلغ عنها هذا اليوم من المرافق الصحية 6 حالات من المحافظات التالية
4 حضرموت الوادي
1 تعز
1 حضرموت الساحل
إجمالي حالات الشفاء المبلغ عنها من المرافق الصحية حالة واحدة من المحافظات التالية
1 شبوة
الاجمالي التراكمي للحالات المشتبهة 9422
الاجمالي التراكمي للحالات المؤكدة 3037
اجمالي حالات الوفيات التراكمي المبلغة من المرافق الصحية 713
اجمالي حالات الشفاء التراكمي المبلغة من المحافظات 1508
اجمالي الفحوصات للمرضى هذا اليوم 49 فحوصات
* الإيجابية 34
* السلبية 15
* اجمالي عدد الفحوصات للمسافرين 46 لهذا اليوم
* الايجابية 2
* السلبية 44