مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن اليوم الأربعاء، 17/آذار/2021، والتي جاءت على النحو التالي:



تم الابلاغ هذا اليوم عن 124 حالة مشتبهة من المحافظات التالية:

34 عدن

29حضرموت الوادي

26 تعز

10 حضرموت الساحل

6 المهرة

6 مأرب

6 شبوة

3 لحج

2 ابين

1 البيضاء

1 الضالع

الحالات المؤكدة هذا اليوم لحالات تم الابلاغ عنها من قبل المرافق الصحية 68 حالة من المحافظات التالية:

27 حضرموت الوادي

15 عدن

13 حضرموت الساحل

6 تعز

3 الضالع

2 شبوة

2 المهرة

إجمالي الوفيات المبلغ عنها هذا اليوم من المرافق الصحية 6 حالات من المحافظات التالية

4 حضرموت الوادي

1 تعز

1 حضرموت الساحل

إجمالي حالات الشفاء المبلغ عنها من المرافق الصحية حالة واحدة من المحافظات التالية

1 شبوة

الاجمالي التراكمي للحالات المشتبهة 9422

الاجمالي التراكمي للحالات المؤكدة 3037

اجمالي حالات الوفيات التراكمي المبلغة من المرافق الصحية 713

اجمالي حالات الشفاء التراكمي المبلغة من المحافظات 1508

اجمالي الفحوصات للمرضى هذا اليوم 49 فحوصات

* الإيجابية 34

* السلبية 15

* اجمالي عدد الفحوصات للمسافرين 46 لهذا اليوم

* الايجابية 2

* السلبية 44