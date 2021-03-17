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مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن اليوم الأربعاء، 17/آذار/2021، والتي جاءت على النحو التالي:

 

تم  الابلاغ هذا اليوم  عن 124 حالة مشتبهة من المحافظات التالية:

 

 34  عدن

 

29حضرموت الوادي

 

26 تعز

 

10 حضرموت الساحل

 

6  المهرة

 

6  مأرب

 

6  شبوة

 

3  لحج

 

2 ابين

 

1 البيضاء 

 

1 الضالع

 

الحالات المؤكدة هذا اليوم لحالات تم الابلاغ عنها من قبل المرافق الصحية 68  حالة  من المحافظات التالية:

 

27 حضرموت الوادي

 

15 عدن

 

13 حضرموت الساحل

 

6  تعز

 

3 الضالع

 

2 شبوة 

 

2 المهرة

 

إجمالي الوفيات المبلغ عنها هذا اليوم من المرافق الصحية 6 حالات  من المحافظات التالية

 

4 حضرموت الوادي

 

 1 تعز

 

1 حضرموت الساحل

 

إجمالي حالات الشفاء المبلغ عنها من المرافق الصحية حالة واحدة  من المحافظات التالية

 

1 شبوة

 

 الاجمالي التراكمي للحالات المشتبهة       9422

 

الاجمالي التراكمي للحالات المؤكدة             3037

 

اجمالي حالات الوفيات التراكمي المبلغة من المرافق الصحية     713

 

اجمالي حالات الشفاء التراكمي المبلغة من المحافظات       1508

 

اجمالي الفحوصات للمرضى هذا اليوم 49 فحوصات

 

* الإيجابية    34

 

* السلبية     15

 

* اجمالي عدد الفحوصات للمسافرين 46 لهذا اليوم

 

* الايجابية 2

 

*  السلبية  44

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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