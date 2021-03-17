شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 20 قتيلاً حوثياً وتدمير دبابة ومخزن أسلحة في جبهة عبس بمحافظة حجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

الخليج 365 ـ حجة

قتل 20 عنصراً من مليشيا الحوثي، وجرح آخرون، الأربعاء 17 مارس /آذار 2021م، بنيران القوات الحكومية في جبهة عبس بمحافظة حجة.



وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن أفراد القوات الحكومية كسروا هجوماً شنته المليشيات الحوثية على مواقع عسكرية في جبهة عبس، مؤكدة أن المعارك أسفرت عن مقتل أكثر من 20 عنصراً من المليشيا.

وأضافت، إن مقاتلات التحالف تمكنت من تدمير دبابة وآلية عليها عيار 23 ومخزن أسلحة في الجبهة ذاتها