مركز علاج الأورام بوادي حضرموت يتسلم ادوية بيولوجية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تسلّم المركز الوطني لعلاج الأورام بوادي حضرموت والصحراء، ادوية بيولوجية مقدمة من مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان (أمل)، بتمويل الشركة العربية اليمنية للإسمنت.



وأشاد وكيل المحافظة عبدالهادي التميمي بالشراكة الفاعلة بين المركز ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في المساهمة لتقديم العلاج لمرضى السرطان ودعمهم ومساندتهم.

فيما ثمن مدير المركز الوطني للأورام الدكتور هشام بن سميط، تفاعل منظمات المجتمع والقطاع الخاص ومساندتهم للجهود الرسمية في دعم المركز لمواصلة تقديم خدمة طبية نوعية لمرضى السرطان من مختلف محافظات الجمهورية.