6 أشخاص يودعون الفقر في ذو باب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

حصل 6 أشخاص على 11 كيلو من العنبر بقيمة 495 ألف ريال سعودي في مديرية ذو باب.



وذكر مصدر محلي، أن الأشخاص الستة كانوا في رحلة تنزه في شواطئ بحر السويدا في قرية العرضي مديرية ذو باب عندما عثروا مصادفة على كمية العنبر.

وأضاف، إن الأشخاص المحظوظين قاموا بالتواصل مع أحد التجار وباعوا الكمية بنحو 495 ألف ريال سعودي بحيث حصل كل واحد منهم على 17 مليون ريال يمني.

وأشار إلى أن الأشخاص وهم: عمار جامعي وحمادة أحمد من قرية السويدا، وزيد حبوب من قرية المندب، ومصعب جامعي من مديرية ذو باب، وادريس صالح أحمد من قرية السقيا، وعواد عبده أحمد حيدر من قرية النابية، تحولوا إلى أثرياء في غمضة عين.

ويدخل العنبر في تراكيب وصناعة أجود أنواع العطور العالمية وأغلاها ثمناً