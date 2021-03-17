مسؤول بالاتصالات: عودة خدمة الانترنت في محافظات اليمن الشرقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

أفاد مصدر مسؤول بالمؤسسة العامة للاتصالات، عودة خدمة الإنترنت (ADSL) يمن نت وانترنت الجوال النقال يمن موبايل (3G) إلى الخدمة على محافظات اليمن الشرقية بعد انقطاعها مساء أمس نتيجة لقطع كيبلات نقل الخدمة في محافظة المهرة بوابة اليمن الشرقية.



وجاء انقطاع الكيبل نتيجة لعطل فني أدى لخروجه عن الخدمة في محافظات البلاد الشرقية (المهرة حضرموت شبوة مأرب) لنحو 7 ساعات متواصلة.

ووفقاً للمصدر، فإن الفرق الهندسية والفنية في المؤسسة العامة للاتصالات بمحافظة المهرة بذلت جهودها للكشف عن موقع العطل في الطريق الرابط بين ساحل محافظة حضرموت والمهرة، مشيراً إلى أن إصلاح كيبل الياف نقل خدمة الإنترنت عادت بشكل طبيعي لكل النقاط والخطوط في عموم المحافظات.

ويتعرض كيبل الياف نقل خدمة الإنترنت لانقطاعات متكررة تارة بيد مخربين وأخرى أثناء عملية إصلاح الطرق الاسفلتية أو تنفيذ عمليات حفر في باطن الأرض، لقرب الأسلاك الناقلة للخدمه من سطح الأرض.

يذكر أنه وفي وقت سابق، أكد المدير العام لفرع المؤسسة العامة للاتصالات بحضرموت، حسن جمعان باحارثة، أن ألياف نقل خدمة الإنترنت تتعرض بين فترة وأخرى لعمليات انقطاع نتيجة لهطول الأمطار أو حتى لعملية تخريب متعمدة، مرجعاً سبب ذلك إلى ظهوره فوق سطح الأرض في عدد من الأماكن، وقربها من أماكن مجاري السيول والمياه والصرف الصحي، وبسبب ما خلفه إعصار لبان الذي ضرب سواحل محافظ المهرة وتسبب بإحداث خلل في كل شيء حتى منظومة الاتصالات.

وعلى ذات الصعيد لاقى الإنترنت الفضائي وخدمة تراسل المعطيات انتشاراً واسعا لدى محال الصرافة والبنوك ووسائل الإعلام والمكاتب الخدمية المتعلقة بنقل البيانات بعد رداءة خدمة يمن نت وانقطاعها في أوقات متفرقة خلال السنة تستمر أحيانا لأسابيع.