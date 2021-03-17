شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة أشيد بمحافظة حضرموت تنظم حفل تكريمي لرائدات العمل النسوي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

أقامت منظمة أشيد بمحافظة حضرموت مساء أمس الثلاثاء الحفل التكريمي، بحضور سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت الأستاذ محمد عبدالله الحامد، وسكرتير منظمة أشيد بالمحافظة الأستاذة مدينة عدلان، لرائدات العمل النسوي بقاعة منظمة الحزب بمدينة المكلا وذلك بمناسبة شهر مارس وإعلان عام 2021م عامًا للنساء.



والقت المحامية عهد الكسادي كلمة رحبت فيها بالحضور شاكرةً لهم حضورهم الحفل الذي نظم لابراز عمل ماجدات النساء والمناضلات الوطنيات.. وقرأة الأستاذة بشرى باهبري آيات من الذكر الحكيم لتفتتح به الحفل التكريمي.

وقالت سكرتير منظمة أشيد بالمحافظة الأستاذة مدينة يسلم عدلان في مستهل كلمتها أن للحركة النسوية في المحافظة تاريخ منذو ستينات القرن الماضي فقد كانت للمرأة مشاركات عديدة نحو اشراكها في عملية النضال والبناء، فقد شاركت المرأة اخيها الرجل في الكثير من المجالات العسكرية والامنية، ويأتي هذا التكريم لتوثيق نضالهن ليتعرف الاجيال من النساء عليه والاقتداء بهن في المثابرة والصبر وانتزاع الحقوق، ويتزامن هذا الاحتفاء باحتفالات 8 مارس اليوم العالمي للمرأة وعيد الام في الحادي والعشرون من نفس الشهر وأيضا إعلان عام 2021 م عام للنساء في بلادنا.

وعبرت ممثلة النساء المناضلات المكرمات الأستاذة زهرة باعنتر عن سعادتها لهذه اللفتة الطيبة من منظمة أشيد بالمحافظة، وعرجت على سير بعض المناضلات اللواتي أفنين عمرهن في خدمة وطنهن على جميع المراحل المختلفة، منهن المناضلة الفقيدة نعمة باعامر التي لها دور في العمل النضالي ضد الاستعمار البريطاني والعمل في تاسيس والحفاظ على اتحاد نساء اليمن، كما القت المناضلة فاطمة بلحمر عضو مجلس الشعب والنواب الى عام 93م نبذة عن سيرتها الذاتية ونضالها في الحركة النسوية

واعطت نصائح للمرأة

للتكاتف والخوض في العمل السياسي والمجتمعي.

وبدوره تطرق سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بمحافظة حضرموت الأستاذ الحامد عن الدور النضالي للنساء منذ ستينيات القرن الماضي ليس من أجل حقوقهن فقط وإنما من أجل الأستقلال الوطني، والدور البارز في تأسيس اتحاد نساء اليمن وبصماتهن في إعداد قانون الأسرة، وارسائهن أسس المساواة بين الرجل والمرأة في حق التعليم والعمل الوظيفي العام.. مبديا اعتزازه وفخره بهذا اللقاء متمنين لهن المزيد من التقدم.

وتخلل الحفل فقرة التكريم الذي شمل كل من المناضلات الحاضرات والفقيدات ومنهن:

المناضلة الفقيدة/ نعمة سعيد باعامر

المناضلة الأستاذة/ عليا بلخير بايوسف

المناضلة الأستاذة/ فاطمة محمد بلحمر

المناضلة الأستاذة/ ملكي عبدالله حسن

المناضلة الأستاذة/ سعاد سالم فرج

المناضلة الأستاذة/ زهرة سعيد باعنتر

المناضلة الأستاذة/ زهرة مبارك بوتريم

المناضلة الأستاذة/ فاطمة يسلم بن دهري

المناضلة الأستاذة/ ليلى أبوبكر باشمية

المناضلة الأستاذة/ سلمى سعيد باشميلة

المناضلة الأستاذة/ شفيقة سعيد خنبري

المناضلة الأستاذة/ فائزة فرج بامطرف

المناضلة الأستاذة/ منى سالم باشراحيل

المناضلة الأستاذة/ بركة صالح الجمحي

المناضلة الأستاذة/ نور مبارك باسمرة

المناضلة الأستاذة/ سعيدة حسن سعد

المناضلة الأستاذة/ أنيسة حسن مؤمن

المناضلة الأستاذة/ نوران عبدالله بافضل

المناضلة الأستاذة/ فاطمة سالم يوسف

المناضلة الأستاذة/ سلمى عوض الكثيري

المناضلة الأستاذة/ عائشة عمر بكير

المناضلة الأستاذة/ خديجة سالم بن حيد

المناضلة الأستاذة/ سعيدة مبروك شماخ

المناضلة الأستاذة/ أنيسة عبدالشيخ الصوري

المناضلة الأستاذة/ سهالة سالم التريسي

المناضلة الأستاذة/ عطيات عبود باضاوي

المناضلة الأستاذة/ ليبيا سعيد بن عبدات

المناضلة الفقيدة/ سميرة محفوظ النوبي

المناضلة الأستاذة/ شيخة حسن سعيد

المناضلة الأستاذة/ صفية فرج شريم

المناضلة الأستاذة/ مزنة طاهر بن اسماعيل

المناضلة الأستاذة/ سهالة على باحيدرة

المناضلة الأستاذة/ مزنة حسين بن حطبين

المناضلة الأستاذة/ صفية سويدان

المناضلة الأستاذة/ أنيسة عمر بن الشيخ أبوبكر

المناضلة الأستاذة/ وردة أحمد النقيب

المناضلة الأستاذة/ فاطمة بن صالح أسماعيل

وفي ختام التكريم أثنى رئيس الدائرة الثقافية والإعلامية بالحزب الاشتراكي بالمحافظة الأستاذ عباس باوزير بالدور النضالي للنساء المكرمات، مشيدا بجهود الشابات في الفترة الحالية ودور منظمة أشيد في تأهيل قدراتهن.