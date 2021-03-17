تأهيل شبكة الكهرباء الداخلية بمدينة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

الخليج 365 - المهرة

تسلمت المؤسسة العامة للكهرباء بالمهرة مشروع تأهيل صيانة الشبكة الداخلية في حي ( خمسين شقة) بالعاصمة الغيضة.



وشمل المشروع تمديدات خطوط الضغط العالي والضغط المنخفض وكذلك تركيب أعمدة ومحولاات كهربائية وكذلك لوحات تحكم خاصة بكل محول وتمديد خطوط جديدة إلى منازل المواطنين بشكل منظم وفقا للمواصفات الفنيه المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للكهرباء بالمحافظة .

من جانبه أوضح مدير إدارة التوزيع بالمنطقة الأخ عبدالله سعيد جبحون أن المشروع سيساهم بشكل كبير في استقرار التيار الكهربائي وتوزيع الأحمال بشكل منظم داخل الحي.

وأشار بن سعيد إلى أن معاناة المواطنين ستنتهي في أكثر المربعات التي أجريت فيه إعادة تأهيل للشبكة المتهالكة القديمة في أكثر الأحياء داخل العاصمة الغيضة وبعض من المديريات.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطة التي وضعتها قيادة السلطة المحلية وذلك للاستعداد لصيف القادم وحل مشكلة الانطفاءات المتكررة نتيجة الشبكة القديمة.

وذكر جبحون أن العمل مستمر بتوجيهات الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المحافظة وإشراف المؤسسة العامة للكهرباء بالمهرة وبدعم من فرع شركة النفط اليمنية فرع المحافظة، وذلك لإنجاز الخطة المرسومة للتحسين خدمة الكهرباء