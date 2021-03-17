اختتام دورة تحليل السياسات العامة ونظام السلطة المحلية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 17 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

اختتمت اليوم بالمكلا، الدورة التدريبية الخاصة بالسياسات العامة ونظام السلطة المحلية بمشاركة قيادة السلطة المحلية بمدينة المكلا ومديرية تريم.



وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن مكون المجالس المحلية في مرحلته الثالثة لمشرع مساهمتي تنمية الذي تنفذه لمدة ثلاث أيام مؤسسة الشباب الديمقراطي بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن بتمويل من المفوضية الأوروبية.

وتناولت الدورة التدريبية أنواع السلطات والأساس الديمقراطي للسياسات العامة، وكيفية تقنين سلوك المواطنين، وتحليل السياسات العامة، ومنهجية خطوات تحليل السياسات العامة، وأسباب الفشل في السياسات العامة، وغيرها من المحاور المتعددة في السياسة العامة.

وفي نهاية الدورة قدم مدير عام مديرية مدينة المكلا المهندس صالح العمري درع تذكاري إلى قيادة مؤسسة الشباب الديمقراطي، ومؤسسة رنين اليمن تقديرًا لجهودهم في انجاح هذا البرنامج الهادف إلي تأهيل قدرات قيادة السلطات المحلية بالمكلا وتريم