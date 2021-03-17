شكرا لبحثكم عن خبر مغني يمني يعتدي على لجنة التحكيم في برنامج مواهب بعد تقييمه بصفر.. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع فيديو لشخص يمني مشارك ببرنامج لاكتشاف المواهب باسم “مواهب يمنية تالنت”، حيث أثار موجة من السخرية بين مشاهدي الفيديو.

ويظهر في المقطع الشاب اليمني يحمل جيتاراً وهو يغني بأداء وصوت سيء، مما أثار ذهول واستياء لجنة التحكيم، وقال له أحد أعضاء اللجنة “أنا مقدرش أجامل.. بس لو فيه تقييم هيبقى صفر” ، وقد وجه له عضو اللجنة الشكر وطالبه بمغادرة غرفة الإختبار.

من جانبه رفض الشاب اليمني ترك القاعة، وقال غاضباً “أنا أتظلمت أنا دفعت رسوم”، وتطور الأمر لتعدي الشخص على أحد عناصر لحنة التحكيم، وقد تدخل أمن المسابقة لطرده من قاعة الاختبار.