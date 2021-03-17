شكرا لبحثكم عن خبر خبير: بن حبتور تعرض للتصفية ..وضربات الطيران معظمها لا تحقق الاهداف والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قلل خبير عسكري من فرضية مصرع رئيس الحكومة الحوثية عبدالعزيز بن حبتور في قصف لطيران التحالف العربي كما تناولت بعض وسائل الاعلام ونشر في موقع انباء عدن نقلا عن صحيفة الشرق الاوسط.
وقال الخبير المتقاعد، فضل عدم ذكر اسمه، ان ضربات الطيران معظمها غير مجدية ولا تحقق اهدافها، وتتعرض غالبا لخداع مليشيا الحوثي التي تتعمد احداث تفجيرات مصطنعة بالديناميت لإيهام الطيران انه نجح في تحقيق اهدافه.
واكد الخبير ان بن حبتور بعيد عن خطر التعرض للقصف، لكنه ان كان قد غادر المشهد اليمني بالوفاة فان ذلك اما نتيجة وفاة طبيعية او بعمل مدبر قامت به اجهزت الحوثي بقصد التخلص من عبء بقايا عفاش.
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