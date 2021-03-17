شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: الحكومة غادرت معاشيق فجر الاربعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمدينة كريتر، الحي القديم بالعاصمة عدن، انها شاهدت موكب كبير من السيارات يغادر حقات فجر اليوم الاربعاء.

وتوقعت المصادر، ان يكون ذلك مغادرة اعضاء الحكومة اليمنية للقصور الرئاسية في منطقة معاشيق نحو المطار بهدف السفر الى الرياض تلبية لدعوة سعودية وجهت للحكومة ولقيادة المجلس الانتقالي من اجل استكمال اجراءات تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بينهما.

وصباح امس الثلاثاء، سقطت القصور الرئاسية في معاشيق تحت سيطرة مجاميع محتجة اقتحمت المنطقة في مسيرة سلمية تطالب بصرف المرتبات وتحسين الخدمات ومطالب اخرى.