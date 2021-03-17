شكرا لبحثكم عن خبر بيان للهيئة العسكرية الجنوبية : الحكومة استبقت تقدمنا وغادرت الى مكان مجهول والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اوضح بيان صادر عن اللجنة التحضيرية المشتركة للهيئة العسكرية العليا الفعالية التصعيدية الاحتجاجية الكبرى حول المسيرة الراجلة الى مقر الحكومة وتجاوز كل النقاط والحواجز بصورة سلمية.

وأكد البيان ان جور وفداحة وتعاظم المظالم وارتفاع سقف المعاناة والمتمثلة في تدهور الخدمات وعدم صرف المرتبات لمنتسبي القوات المسلحة الجنوبية والأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى لعام كامل، واستمرار هذه الحكومة بالمماطلة والاستهتار كل ذلك دفع المحتشدين الغاضبين إلى مواصلة المسيرة الراجلة والغاضبة التي وصل طلائعها آخر نقطة وصولا إلى أعلى وآخر قمة التي تتواجد فيها مقرات الحكومة والتي قد استبقت كل ذلك بالمغادرة إلى مكان مجهول.

نص البيان :

"نفذت اللجنة التحضيرية المشتركة للهيئة العسكرية العليا الفعالية التصعيدية الاحتجاجية الكبرى والتي كان أولها المهرجان الخطابي الحاشد في ساحة الشهيد الجنيدي مدينة كريتر، شاركت فيه الفرقة النحاسية العسكرية حيث افتتح المهرجان بأي من الذكر الحكيم، ثم كلمة اللجنة التحضيرية ألقاها العميد الركن صالح محسن القاضي الذي رحب من خلالها بكافة المحتشدين من العسكريين والقطاعات المدنية الجنوبيه وقدم للجميع الشكر على تلبية الدعوة والاحتشاد بهذه الصورة المهيبه، وعلل مادفعنا للتصعيد والاحتجاج منذو تأسيس الهيئة أغسطس 2016 وإلى اليوم مؤكدا على مواصلة النضال السلمي الطوعي حتى يزهق الظلم والباطل وتتحقق الحقوق والمطالب

تلتها كلمت مجلس التنسيق لجمعيات المتقاعدين والمسرحين قسراً ألقاها العميد محمد ناصر المسلمي، وكلمة الإتحاد العام لعمال الجنوب ألقاها الأستاذ سامي خيران، ثم كلمة مجلس المقاومة الجنوبية محافظة عدن ألقاها العميد الركن محضار السعدي

تخللت المهرجان الخطابي الحماسة الشعبية والهتافات للوطن الجنوب وأهداف شعبه العظيمة في التحرير والاستقلال واستعادة الدوله الجنوبية

بعدها نفذت المسيرة الحاشدة الراجلة إلى أمام مقرات حكومة إتفاق الرياض في المعاشيق ،، ونتيجة لجور وفداحة وتعاظم المظالم وارتفاع سقف المعاناة والمتمثلة في تدهور الخدمات وعدم صرف المرتبات لمنتسبي القوات المسلحة الجنوبية والأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى لعام كامل، واستمرار هذه الحكومة بالمماطلة والاستهتار كل ذلك دفع المحتشدين الغاضبين إلى مواصلة المسيرة الراجلة والغاضبة التي وصل طلائعها آخر نقطة بينما آخرها في النقاط الأولى متجاوزين كافة النقاط وصولا إلى أعلى وآخر قمة التي تتواجد فيها مقرات الحكومة والتي قد استبقت كل ذلك بالمغادرة إلى مكان مجهول.

وقريب الظهر وفي تجمع احتشادي أمام قاعة فلسطين ألقيت كلمة عن أسر الشهداء والجرحى ألقتها اخت شهيد الإعلامية عليا فؤاد ، وقبيل قراءة البيان الرسمي لفعالية شرارة الغضب ألقى الأخ اللواء الركن صالح علي زنقل كلمة قصيرة مرتجله أوضح فيها بأننا لازلنا وسنضل شركاء مع دول التحالف إذا كانت دول التحالف كذلك هي معنا قولاً وفعلاً، مبيناً أن سياسات العجرفه والاستهتار بحقوق وتطلعات شعبنا الجنوبي وقواته المسلحة بكل مسمياتها من قبل حكومات الشرعية هو ما اضطرنا التصعيد سابقا ومواصلة واستئناف التصعيد اليوم، محذرا بأنه لا مناص ولا خلاص لهذه الحكومة إلا بالاذعان لصوت الشعب والعمل على عدم الاستمرار في عبثها بالخدمات العامة للشعب والعمل على ثبات وتوفير الخدمات والصرف الفوري لكافة المرتبات

وفي سياق متصل أكد الأخ رئيس الهيئة بأن فعالية وانتفاضة شرارة الغضب نفذت بنجاح 100% ، وأن الفعالية التصعيدية التالية هي غدآ الأربعاء 17 مارس 2021 الساعة التاسعة صباحا في ساحة العروض بخورمكسر والتي ستتوج بوقفة احتجاجية كبيره أمام مقرات الأمم المتحدة.

بعد ذلك تم قراءة البيان الرسمي للجنة التحضيرية لفعالية شرارة الغضب ألقاه الأخ العقيد هشام الجاروني تخللت فواصله ترديد الهتافات الثورية الجنوبية،

وبعدها جدد الاخ رئيس الهيئه شكره وتقديره للجميع على التنفيذ النوعي والمهيب لفعالية شرارة الغضب ، معلنا عن إنتهاء الفعالية الاحتجاجية الأولى بإمتياز".

والله الموفق

اللجنة التحضيرية المشتركه

للهيئة العسكرية العليا

للجيش والأمن الجنوبي

العاصمة عدن

المعاشيق

١٦ مارس ٢٠٢١