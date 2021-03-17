شكرا لبحثكم عن خبر اضراب عن الطعام في السجن المركزي بمحافظة لحج .. والسبب ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صدام اللحجي

دعا رئيس مصلحة السجن المركزي في محافظة لحج عبد السلام حسين الجنيدي النيابات العامة للنزول وتفقد أوضاع السجناء في السجن المركزي وتحريك ملفات المحتجزين وإحالتهم للقضاء.

وقال الجنيد " إن الإضرابات المتكررة للسلطات القضائية والنيابات العامة أثرت بشكل سلبي على وضع السجناء والموقفين بالسجن المركزي بلحج".

وأوضح :" نتيجة لتزايد أعداد السجناء والموقفين لدينا أصبحنا نعاني بشكل كبير سيما في توفير متطلبات السجناء أهمها الغذاء خاصة بعد انقطاع مخصص التغذية عنهم".

وأكد الجنيد:" إن طول فترة الاحتجاز وتزايد أعداد المحتجزين في السجن المركزي شكل عليهم عبئ كبير رغم الجهود التي يقوموا ببذلها في هذا الخصوص".

ونوه في ختام حديثه الى :" أن نزلاء السجن المركزي بلحج قاموا بتنفيذ اضراب عن الطعام على خلفية تعطيل القضاء وتوقيف المحاكم.. منوها أن استمرار تعطيل القضاء سيؤثر على وضع السجناء وسوف يتسبب في تأخير قضاياهم سيما وأن الفترة المقبلة على مقربة من الإجازة القضائية".

يشار إلى أن النيابات العامة والقضاء في محافظة لحج أوقفت عملها وأغلقت ابوابها استجابة لدعوة نادي القضاة الجنوبي بتوقيف عمل السلطة القضائية احتجاجا على عدم حيادية وفاعلية المجلس الاعلى للقضاء وتمرير قرارات رئاسية مخالفة للقوانين واللوائح.