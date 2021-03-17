شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع المعارك في ثلاث جبهات جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن القوات المشتركة، حسمت الثلاثاء 16 مارس، إشتباكات عنيفة خاضتها مع مليشيات الحوثي في ثلاث جبهات جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

ونقل عن مصادر عسكرية ميدانية قولها: أن القوات المشتركة حسمت اشتباكات مسلحة عنيفة مع مجاميع مسلحة من مليشيات الحوثي في قطاع مدينة الصالح شرق مدينة الحديدة، استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.

وأضافت المصادر أن القوات المشتركة تصدت لهجوم شنته مليشيات الحوثي في قطاع الدريهمي، وخاضت معها إشتباكات عنيفة استمرت لأكثر من ساعة، تكبدت فيها المليشيات خسائر مادية وبشرية فادحة.

في السياق أخمدت القوات المشتركة تحركات مسلحة لمليشيات الحوثي في مفرق العدين شمال غرب مدينة حيس، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.