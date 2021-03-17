شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرانس برس: معركة مأرب فتحت بابًا للقاعدة لإعادة تنظيم صفوفها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فرانس برس: معركة مأرب فتحت بابا للقاعدة لإعادة تنظيم صفوفها

الأربعاء 17 مارس 2021

الخليج 365

أضعفت ضربات متتالية تعرّض لها على مدى سنوات فرع تنظيم القاعدة اليمني، الذي كان يُعتبر أكثر أذرع الجماعة المتطرفة خطورة خارج أفغانستان، لكن عناصره يجدون في المعركة الدامية الدائرة حالياً بين الحكومة والحوثيين في الشمال أرضية لإعادة رص الصفوف.



وقال مسؤولون في أجهزة الاستخبارات اليمنية الحكومية لوكالة "فرانس برس" إن المعركة الشرسة حول مدينة مأرب، التي اندلعت الشهر الماضي، بدأت تخلق فراغاً أمنياً يستغله عناصر القاعدة الساعون إلى استعادة نفوذ وتجنيد المزيد من المقاتلين.

ومنذ نشأته قبل 12 سنة، اعتُبر تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" الأكثر فتكاً في شبكة الجماعة المتطرفة على مستوى العالم، إلا أنّه عانى في السنوات الثلاث الماضية من هزائم متعدّدة فخسر أراضي ومقاتلين، بينما يلف الغموض مصير قياداته.

وقال مسؤول استخباراتي إن "تنظيم القاعدة في اليمن اتخذ من محافظة مأرب (شمال) أبرز معاقله خلال السنوات الأخيرة".

وتنظيم القاعدة "يستفيد من الفوضى والحرب ليتمدد ويتحرك بحرية" في مناطق أخرى من المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، بحسب المسؤول.

وأضاف المسؤول أن عناصر القاعدة يعودون "إلى تدريب مقاتلين، ويخططون لإعادة بناء العلاقات" مع بعض أفراد عدد من القبائل، ويسعون للحصول على "دعم مالي" محلياً.

يذكر أن مدينة مأرب، عاصمة المحافظة الغنية بالنفط، هي معقل القوات الحكومية في شمال اليمن.

من جهته، قال مسؤول استخباراتي يمني آخر إن "الحرب في مأرب يمكن أن تنهي حملة الضغط الكبير التي كادت تقضي على القاعدة" في اليمن في السنوات القليلة الماضية.

وبحسب الباحث في الجماعات المتطرفة في اليمن سعيد بكران، "من المنطقي أن يصبح استمرار المعركة في مأرب مكسباً كبيراً للتنظيم ليعيد ترتيب صفوفه".

صعود سريع

ونشأ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية خلال اجتماع لمقاتلين متطرفين في يناير 2009 في منطقة جبلية وعرة في أبين جنوباً، بينما كان هؤلاء يتعرضون لحملات عسكرية أميركية وإقليمية ومحلية ضارية.

وتمكنت المجموعة التي قادها اليمني ناصر الوحيشي ونائبه سعيد الشهري، السجينان السابقان في صنعاء وغوانتانامو على التوالي، من التوسّع سريعاً بينما كان اليمن بدأ يواجه حركة انفصالية في الجنوب، وتمرداً في الشمال، وأزمة اقتصادية خانقة.

وفي عام واحد، جنّد التنظيم مئات المقاتلين في المناطق الفقيرة بمساعدة عدد من القبائل بعدما قدّم نفسه على أنه بديل لنظام منهار، كما جذب متطرفين من آسيا وإفريقيا، وتبنى هجمات مميتة ضد القوات المحلية في اليمن.

وأصدرت المجموعة واحدة من أولى المجلات المتطرفة الناطقة بالإنجليزية على الإنترنت "انسباير".

وكان شبح القاعدة موجوداً بقوة في اليمن قبل ذلك. وأعلن الفرع اليمني السابق للقاعدة مسؤوليته عن الهجوم على المدمرة "يو إس إس كول" قبالة مدينة عدن الجنوبية الذي أسفر عن مقتل 17 عسكرياً أميركياً في عام 2000.

ويقول الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة حسام ردمان من "مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية" إنه عند ولادة الجماعة في 2009، كانت لدى عناصرها "أرضية قوية للتحرك وملاذات آمنة".

لكن التنظيم لم يبلغ ذروته إلا في 2014 عندما بدأ باجتياح البلدات ثم سيطر على مدينة المكلا الجنوبية في 2015 لمدة عام كامل، بينما كان منافسه الرئيسي، تنظيم داعش، يتمدد هو الآخر في العراق وسوريا.

انحدار

كما استهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي بدأ في مارس 2015 حملته لوقف الانقلاب، تنظيم القاعدة أيضاً.

في موازاة ذلك، تمكنت الطائرات بدون طيار والقوات الخاصة الأميركية من تحديد مكان قادة القاعدة وقتلهم، بمن فيهم الوحيشي في عام 2015.

وبرز أمام التنظيم تحد آخر هو سعي تنظيم داعش إلى التوسع، فتصارع الخصمان على الأرض وتقاتلا على مدى سنوات.

وقال مصدر قبلي لوكالة "فرانس برس": "كل هذه العناصر أضعفت قاعدة الجهاد في جزيرة العرب التي تواجه اليوم مشاكل مالية. وقد اتهم عدد من عناصرها بالخيانة، بينما انضم آخرون الى تنظيم داعش".

على الرغم من كل ذلك، واصلت الجماعة "استغلال الفراغ الأمني الناجم عن الصراع المستمر" و"شن هجمات في مناطق جنوب ووسط اليمن مع إفلات نسبي من العقاب"، وفقاً لتقرير أميركي سنوي عن الجماعات الإرهابية في 2019.

ووفقاً للتقرير، بلغ عدد مقاتلي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بضعة آلاف في 2019.

ثم جاءت معركة مأرب التي تبعد نحو 120 كيلومتراً شرق العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين.

وأكد المصدر القبلي أن القتال يساعد الجماعة على "إعادة تنظيم نفسها".