شكرا لبحثكم عن خبر حنين قطينة : قيمة المقاتل الحوثي "الزنبيل" 70 ألف ريال منها 20 ألف عمولة الشيخ و50 لأسرته (وثيقة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف شيخ قبلي حوثي بارز عن المبلغ الذي تدفعه ميليشيا الحوثي الانقلابية لكل فرد من ابناء القبائل مقابل الزج بهم للقتال في صفوفها.

وقال رئيس ما يسمى بـ"الهيئة العامة لشؤون القبائل" المعين من الحوثيين، حنين قطينة، إن المخصص لكل فرد هو 70 ألف ريال ما يعادل (77 دولارا). [الدولار=905 ريالات]

وأوضح قطينة - وفق وثيقة حصل عليها "المشهد الخليجي" - أن مبلغ الـ70 ألف ريال يتم استقطاع مبلغ 50 ألف منها لأسرته ويعطى مبلغ 20 ألف ريال أتعاب الشيخ القبلي الذي يقوم بحشد ابناء القبائل للقتال في صفوف الحوثيين.

وأشار قطينة إلى أن الشيخ يقوم بتسليم المبلغ يدا بيد ويرفع بكشوفات مبينة اسم المقاتل والتاريخ وتوقيع رب الأسرة أو من ينوبه وبصمته.

جدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية شنت حملت تصفيات لعدد من المشائخ القبليين الذين دعموا انقلابها بعد أن رفضوا تحشيد ابناء القبائل للقتال في صفوفها، وتحدثت تقارير محلية عن اغتيال الحوثيين قرابة 25 شيخا قبليا.