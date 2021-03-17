شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تستدعي الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي للتفاوض في الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعت المملكة العربية السعودية الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى الاستجابة العاجلة والاجتماع بالمملكة لاستكمال تنفيذ بقية نقاط اتفاق الرياض. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام المتظاهرين لقصر المعاشيق في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن يوم أمس الثلاثاء. وأكد البيان "دعم المملكة للحكومة اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 30 ديسمبر 2020م برئاسة الدكتور معين عبدالملك وأهمية منح الحكومة الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة". وأضاف بيان الخارجية السعودية " تدعو المملكة طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق". وأكدت بأن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ويسهم في تكريس أمن واستقرار اليمن، ودعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن".

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