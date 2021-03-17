شكرا لبحثكم عن خبر امراة من حجة شمال اليمن تقتل زوجها بالفأس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت محافظة حجة، جريمة بشعة، وذلك بعد أن أقدمت امرأة أربعينية على قتل زوجها السبعيني باستخدام الفأس. وأعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة حجة، الثلاثاء، إلقاء ضبط المدعوة حنان عبده زايد يحيى الشريف – 40 عاما- بتهمة قتل زوجها. وذكرت الأجهزة الأمنية أن المتهمة قامت بالاعتداء على زوجها المجني عليه لطف علي صالح حسين الشريف – 70 عاما- وضربته بالفأس على رأسه حتى الموت. وأوضحت أن السبب وراء الجريمة يعود إلى مشادة كلامية بين الزوجين، مؤكدة أن المتهمة قد احيلت للإجراءات القانونية.

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