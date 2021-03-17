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مقتل وإصابة 9 مدنيين جراء صاروخ باليستي حوثي استهدف سوق شعبي بمأرب

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المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب تسعة مدنيين، الثلاثاء، جراء صاروخ باليستي حوثي استهدف سوق شعبي في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن.
 
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن مصدر طبي قوله، إن "مدنيا قتل وأصيب ثمانية أخرين، بينهم مهاجر أفريقي جراء صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي على سوق المواشي شرق مدينة مأرب"، مشيرا إلى أن بعض الجرحى حالتهم خطيرة.


 
جاء ذلك بالتزامن مع تقدم ميداني للجيش الوطني والمقاومة عقب معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر فادحة غربي المحافظة.
 
ومنذ مطلع فبراير الماضي، كثفت ميليشيات الحوثي الإرهابية من هجماتها على محافظة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة، والصواريخ الباليستية.
 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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