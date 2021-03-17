الصحة اليمنية تعلن تسجيل 70 حالة وفاة وإصابة جديدة بكورونا

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا باليمن، الثلاثاء، تسجيل 70 حالة وفاة وإصابة جديدة بالفيروس.



وأوضحت اللجنة التابعة لوزارة الصحة عبر "تويتر"، أنها "سجلت 9 وفيات، ست في حضرموت وحالتين في تعز وحالة واحدة بالضالع".



وكما سجلت 61 حالة إصابة، 34 في حضرموت و11 بالمهرة و10 في تعز وحالتين في لحج ومثلها في الضالع، بالإضافة إلى حالتين في كل من شبوة وأبين.



وذكرت اللجنة أنها سلجت 6 حالات تعاف في حضرموت وحالة في شبوة.



وأشارت إلى أنه بذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (2969) منها (707) وفاة و(1507) تعاف.

