السفير مارم يلتقي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية في الجامعة العربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، اليوم، أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية في الجامعة العربية، الدكتور محمد الربيع.



وأشاد مارم، بتشكيل مجلس الاعمال للتجار اليمنين في مصر، الذي ينظم عمل المستثمرين اليمنين في مصر وبشكل رسمي .

وقال السفير مارم "ان مصر بلد واعدة وبيئة استثمارية آمنة، ونتيجة العدد الكبير من التجار اليمنين الذين اضطرتهم ظروف الحرب الى مغادرة اليمن، فان تشكيل مجلس اعمال التجار اليمنين في القاهرة، يساهم في دعم وتوثيق العلاقات التجارية والصناعية بين رجال الاعمال اليمنين والمصرين".

واشار مارم الى ان جمهورية مصر البلد الوحيد التي فتحت ابوابها واستقبلت اليمنين برحابة صدر وكرم ضيافة ومثلت الوطن الثاني، لكل اليمنيين.