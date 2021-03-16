شكرا لبحثكم عن خبر لحج : ورشة تدريبية في تطوير المواد الإعلامية حول الاستجابة لفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / انوار العبدلي

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في مديرية تبن بمحافظة لحج ورشة العمل التدريبية في تطوير المواد الإعلامية حول الاستجابة لفيروس كورونا المستجد والتي تأتي استكمالاً وضمن مشروع تمكين الاستجابات الفعالة والحساسة للنزاع لCOVID19 للحفاظ على التماسك الاجتماعي في حالة الهشاشة .

الورشة تنفذها منظمة البحث عن أرضية مشتركة وبتمويل من الاتحاد الأوروبي حيث تم تدشين افتتاح المشروع يوم أمس الاثنين وتمحورت ورشة اليوم الأول حول " حساسية النزاع" .

هذا وتلقى المشاركين والمشاركات من الوسطاء المحليين المجتمعيين في الورشة بيومها الثاني حول شجرة المشكلة لجانحة كورونا وكيفية وضع المعالجات وأسباب انتشارها ، كما تطرقت الورشة إلى مفاهيم السلام ودور الإعلام في تسويق السلام والتخفيف من حدة النزاعات الحساسة في المجتمعات المستهدفة .

هذا ويستهدف المشروع مديريتين من محافظة لحج وهي " تبن - وطور الباحة " حيث يهدف المشروع إلى دعم وزيادة فاعلية الاستجابة حول فيروس كورونا المستجد بأسلوب يمنع التدهور المستمر في المجتمعات كما يهدف إلى التخفيف من الأضرار المؤثرة لأزمة فيروس كورونا المستجد في المجتمعات المحلية .