شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يقطع واحد من أبرز خطوط امداد ميليشيا الحوثي في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل قوات الجيش الوطني تقدماتها المتسارعة وتضييق الخناق على ميليشيا الحوثي الارهابية في جبهات ريف تعز الغربي.

وقالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني قطعت واحد من أبرز خطوط امداد الميليشيا الحوثية في محافظة تعز بعد السيطرة على سلسلة جبال وتباب استراتيجية في مديرية جبل حبشي.

وقالت المصادر أن الجيش قطع خط الرمادة هجدة الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بمحافظة الحديدة بعد السيطرة على جبلي الصراهم والعينين شمال مديرية جبل حبشي.

وأشارت المصادر إلى ميليشيا الحوثي ومشرفيها بدأوا في الانسحاب بالياتهم نحو البرح.

وقد أعلنت قوات الجيش الوطني تحرير تباب الجبيرية والصفراء والمشبك والاقحاف وجبلي الصراهم والعينين شمال مديرية جبل حبشي في معارك عنيفة اسفرت عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الحوثية وخسائر في الاليات والمعدات العسكرية للمليشيات.