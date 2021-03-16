- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. أردوغان يعترف بوجود الاتراك باليمن لمساندة الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
جاء ذلك في تصريح بالامس.
..
#أردوغان يعترف بوجود الاتراك باليمن لمساندة الحوثي في تصريح له أمس يقول للاتراك: . أنتم ترفعون علمنا في (اليمن) وفلسطين والعراق وسوريا وليبيا فلا تسقطوه فأنتم نسل عاصم بن ثابت. . المجوس يدعون أنهم من نسل الحسين و العلج يدعي أنه من نسل الصحابي عاصم بن ثابت.. وجميعهم عجم ليسوا عرب! pic.twitter.com/OAuIHvR5R3— الردع السعودي #2030 ???????? (@s_hm2030)
#أردوغان يعترف بوجود الاتراك باليمن لمساندة الحوثي في تصريح له أمس يقول للاتراك:— الردع السعودي #2030 🇸🇦 (@s_hm2030) March 16, 2021
.
أنتم ترفعون علمنا في (اليمن) وفلسطين والعراق وسوريا وليبيا فلا تسقطوه فأنتم نسل عاصم بن ثابت.
.
المجوس يدعون أنهم من نسل الحسين و العلج يدعي أنه من نسل الصحابي عاصم بن ثابت.. وجميعهم عجم ليسوا عرب! pic.twitter.com/OAuIHvR5R3