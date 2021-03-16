شاهد.. أردوغان يعترف بوجود الاتراك باليمن لمساندة الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

جاء ذلك في تصريح بالامس.

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#أردوغان يعترف بوجود الاتراك باليمن لمساندة الحوثي في تصريح له أمس يقول للاتراك: . أنتم ترفعون علمنا في (اليمن) وفلسطين والعراق وسوريا وليبيا فلا تسقطوه فأنتم نسل عاصم بن ثابت. . المجوس يدعون أنهم من نسل الحسين و العلج يدعي أنه من نسل الصحابي عاصم بن ثابت.. وجميعهم عجم ليسوا عرب! pic.twitter.com/OAuIHvR5R3— الردع السعودي #2030 ???????? (@s_hm2030)