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شاهد.. أردوغان يعترف بوجود الاتراك باليمن لمساندة الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

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جاء ذلك في تصريح  بالامس.

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#أردوغان يعترف بوجود الاتراك باليمن لمساندة الحوثي في تصريح له أمس يقول للاتراك: . أنتم ترفعون علمنا في (اليمن) وفلسطين والعراق وسوريا وليبيا فلا تسقطوه فأنتم نسل عاصم بن ثابت. . المجوس يدعون أنهم من نسل الحسين و العلج يدعي أنه من نسل الصحابي عاصم بن ثابت.. وجميعهم عجم ليسوا عرب! pic.twitter.com/OAuIHvR5R3— الردع السعودي #2030 ???????? (@s_hm2030)

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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