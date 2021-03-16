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وصول 32 طن من المساعدات المصرية لليمن عبر مركز الملك سلمان

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول 32 طن من المساعدات المصرية لليمن عبر مركز الملك سلمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وصلت إلى العاصمة الرياض، اليوم، شحنة مساعدات مقدمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة لليمن.

 

وتشمل الشحنة التي وصلت عبر طائرتين عسكريتين 32 طن من حليب الأطفال، تمهيداً لتسليمها لليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

 

وثمن سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع الزنداني، الدعم الاخوي لمصر قيادة وحكومة وشعبا..مؤكداً إن هذه المساعدات هي امتداد لروابط الاخوة والتعاون على مدى المراحل التاريخية.

 

فيما أشار سفير مصر لدى اليمن أحمد فاروق، إن مصر وشعبها كانت وستظل دائماً إلى جانب اليمن..موضحاً بان هذه المساعدات المقدمة من الحكومة المصرية، ستستمر وفقاً للاحتياجات المقدمة من الحكومة اليمنية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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