وصول 32 طن من المساعدات المصرية لليمن عبر مركز الملك سلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وصلت إلى العاصمة السعودية الرياض، اليوم، شحنة مساعدات مقدمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة لليمن.



وتشمل الشحنة التي وصلت عبر طائرتين عسكريتين 32 طن من حليب الأطفال، تمهيداً لتسليمها لليمن عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وثمن سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع الزنداني، الدعم الاخوي لمصر قيادة وحكومة وشعبا..مؤكداً إن هذه المساعدات هي امتداد لروابط الاخوة والتعاون على مدى المراحل التاريخية.

فيما أشار سفير مصر لدى اليمن أحمد فاروق، إن مصر وشعبها كانت وستظل دائماً إلى جانب اليمن..موضحاً بان هذه المساعدات المقدمة من الحكومة المصرية، ستستمر وفقاً للاحتياجات المقدمة من الحكومة اليمنية.