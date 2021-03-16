استشهاد واصابة 9 مدنيين بشضايا صاروخ اطلقته المليشيات على سوق شعبي بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استشهد مدنياً واصيب 8 آخرين، اليوم، بشضايا صاروخ بالستي اطلقته مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً على سوق شعبي شرق مدينة مأرب.



وأكد مصدر طبي في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، استشهاد مدني وإصابة 8 مدنيين آخرين بينهم مهاجر افريقي إصابة بعضهم خطيرة ، جراء إنفجار صاروخ بالستي أطلقته المليشيات الإرهابية عصر اليوم وانفجر وسط سوق الغنم شرق مدينة مأرب.

واشار المصدر، الى أن المليشيات الإنقلابية مستمرة في قصفها المكثف بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة على الاحياء السكنية والاسواق الشعبية في مدينة مأرب معرضة حياة اكثر من 2 مليون مدني من سكان المدينة للخطر.