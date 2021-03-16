مقتل 80 من مليشيا الحوثي الإيرانية في معارك عنيفة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، مقتل 80 حوثياً على الأقل، في مواجهات عنيفة مع الحوثيين بمحافظة مأرب شرقي البلاد.



وقال بيان صادر عن الجيش، إن "معارك خاضها أفراد الجيش الوطني خلال الساعات الماضية في جبهة الكسارة غربي مأرب، أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 80 عنصراً حوثياً إلى جانب عشرات الجرحى وخسائر أخرى في المعدات".

وأضاف أن" طيران التحالف العربي دمّر 3 عربات مدرعة و3 عربات دوريات عسكرية كانت تحمل تعزيزات للميليشيا الحوثية ومصرع كل من كانوا على متنها".

وأفاد بأن" أفراد الجيش استولوا على عربة مدرعة وعدد من الآليات والأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة كانت لدى الحوثيين".