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مصرع وإصابة 22 عنصراً حوثياً في مواجهات مع الجيش الوطني غرب تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

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لقى 12 عنصراً من مليشيات الحوثي مصرعهم بينهم قيادات ميدانية وأصيب 10 آخرين، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع الجيش الوطني في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غرب تعز.

 

وأوضح مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) أن من بين القتلى اثنين من القيادات الميدانية الدعو ابو حامد والمدعو ابو حبيب..مشيراً الى اعطاب اثنين من الاطقم العسكرية وإغتنام اخر وأسلحة رشاشة وذخائر.

 

ولفت المصدر الى ان المواجهات مستمرة في منطقة الاحطوب القريبة من خطـ الرهادة هجدة على الخط الرئيسي الذي يربط تعز بمحافظة الحديدة..منوهاً انه تم تفكيك عدد من شبكات الالغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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