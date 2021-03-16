شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوكيل المخلافي يشدد على تنظيم جهود منظمات المجتمع المدني لتخفيف معاناة النازحين في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شدد وكيل محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي على تنظيم جهود منظمات المجتمع المدني لتخفيف معاناة النازحين في المناطق المحررة.



وأكد خلال لقائه اليوم ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني بحضور مدير عام مكتب الشؤون الإجتماعية والعمل عبده علي، على حرص السلطة المحلية على تعزيز الشراكة بينها وكافة منظمات المجتمع المدني إنطلاقا من الدور الفاعل الذي تقوم به في خدمة المجتمع .. مشيدا بمساهمات تلك المنظمات لمساندة جهود السلطة المحلية من خلال تنفيذها للعديد من الأنشطة في شتى المجالات.

ودعا وكيل المحافظة الى تسخير كل الجهود والطاقات لإغاثة المناطق المتضررة من استهداف المليشيا.