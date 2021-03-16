اجتماع بعدن يناقش التنسيق بين ميناء عدن والجمارك وهيئة النقل البري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع موسع برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مستوى العمل والتنسيق المشترك بين ميناء عدن ومصلحة الجمارك وهيئة النقل البري.



وتطرق الاجتماع الى الصعوبات والتحديات التي تواجه سير عمل ومعالجة اوجه القصور اضافة الى ما تضمنه تقرير الخبراء الهولنديين للبنك الدولي من احتياجات ضرورية لتعزيز وتحسين قدرات اداء مينائي عدن والمكلا عبر اعتماد من البنك الدولي دعم مالي لقطاع المشاريع يصل إلى نحو 50مليون دولار.

وفي الاجتماع اوضح وزير النقل ،ان الهدف من عقد مثل هذه اللقاءات الوقوف امام الاساليب المثلى وآليات العمل والمقترحات للارتقاء بالنشاط الملاحي في مناولة وتفريغ الحاويات بالميناء .. موكداً أهمية تظافر جهود الاطراف المشتركة بنشاط الميناء بما يسهم من تحسين اداء الخدمات المقدمة لسفن والبواخر ويخدم اهداف التنمية ويعزز من عوائد الاقتصاد الوطني.

واشار الدكتور عبدالسلام، إلى حرص واهتمام الوزارة من تذليل كافة الصعوبات وتقديم التسهيلات الممكنة والمتاحة للنهوض بواقع عمل ميناء عدن الذي يشكل مرتكز اساسي تعتمد عليه ايرادات الدولة خلال المرحلة الراهنة .. مشيداً بالنجاحات المحققة لميناء عدن ومصلحة الجمارك رغم الظروف الصعبة التي شهدتها البلاد .

ولفت إلى أن الوزارة تضع اللمسات الاخيرة لإعداد التصاميم الخاصة بمشروع تأهيل الطريق الداخلي الواصل بين ميناء الحاويات ومنطقة الجمارك لتسهيل حركة نقل شاحنات الحاويات وسرعة انجاز المعاملات للمخلصين والتجار.

من جانبه اكد رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي أهمية الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل المصلحة مع ميناء عدن والتي شهدت تطوراً وتحسناً ملموساً في تسهيل دخول البضائع وتفريغها وترحيلها.. منوهاً بالمكانة الاستراتيجية التي يحظى بها الميناء .. مبيناً ان عائدات جمارك عدن مثلت 53 بالمائة من اجمالي إيردات الجمهورية خلال العام الماضي 2020م.

بدوره استعرض رئيس مجلس إدارة موانئ خليج عدن الدكتور محمد علوي امزربه، سير العمل الجاري في الميناء وحركة استقبال وشحن وتفريغ السفن والتجهيزات الفنية الحديثة التي زود بها الميناء سوء الحاويات و ميناء المعلا لاستيعاب حركة استقبال وشحن وتفريغ الحاويات .. لافتاً الى ان تقرير الخبراء تم اعداده اثناء انتشار جائحة كورونا وما خلفته من ازمة كبيرة اثرت على نشاط الميناء والذي لم يكن مقصور على ميناء عدن بل على مستوى موانئ العالم .

واشار الى تكاملية الادوار التي ترتكز عليها عمل ميناء الحاويات ومصلحة الجمارك في تسهيل نقل وتفريغ السلع والبضائع .. موكداً ان مؤشرات المنظومة الداخلية للميناء تدل على ارتفاع في نسبة المناولة حيث بلغت خلال شهر يناير فقط من العام الجاري 50 الف حاوية .

حضر الإجتماع مدير عام شركة عدن لتطوير الموانئ عارف الشعبي، ومدير عام جمرك ميناء المنطقة الحرة محسن صالح ومدير عام هيئة النقل البري بعدن فارس شعفل .