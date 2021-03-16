شكرا لبحثكم عن خبر الشرق الاوسط: مصرع عبدالعزيز بن حبتور بغارة جوية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رجحت صحيفة سعودية، أن يكون عبد العزيز بن حبتور، رئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها، قد قتل مع آخرين من قادة الجماعة في غارة لطيران التحالف العربي.

ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" عن، مصادر مطلعة في صنعاء بأن الغموض يلف مصير بن حبتور، مع عدد من قادة الجماعة البارزين، وسط تكهنات بمصرعهم جراء ضربات لطيران التحالف ، بمن فيهم نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي التابع للجماعة المدعو عزيز الجرادي.

وشن طيران التحالف في السابع من مارس الحالي ضربات مكثفة على مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة في صنعاء.

ولم تستبعد المصادر، تكتم الجماعة على مصير قادتها الصرعى، كما عمدت في السابق إلى إخفاء تفاصيل خبر مقتل صالح الصماد الرئيس السابق لرئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى بغارة جوية للتحالف بغية إعادة ترتيب أوضاعها، خصوصاً فيما يتعلق بتعيين قيادة جديدة.

وتكهنت المصادر بأن لجوء قيادات الجماعة أخيراً لنشر خبر إصابة بن حبتور بفيروس كورونا ووضعه تحت الحجر الصحي عبر وسيلة إعلامية تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، الموالي للحوثي، وبعيداً عن ماكيناتها الإعلامية، يدعم فرضية مقتل بن حبتور أو حتى وفاته.

وأوضحت المصادر أنه ليس من المعقول إصابة رئيس حكومة الميليشيات بالفيروس في الوقت الذي تواصل فيه الجماعة حديثها، وبشكل متكرر، أن مناطقها خالية من الإصابات والوفيات بتلك الجائحة.

وكانت وسائل إعلام موالية للجماعة في صنعاء نشرت قبل يومين ثلاثة أيام إعلاناً صادراً عما يسمى بالمصدر المسؤول بحكومة الحوثيين تزعم فيه إصابة بن حبتور بفيروس كوفيد - ١٩.

وقال المصدر الحوثي حينها إن رئيس الحكومة الانقلابية تم إخضاعه للعزل الاحترازي في أحد المواقع المخصصة للعزل، ووفقاً للإجراءات الاحترازية المعتمدة لأي حالة مماثلة.

وفي سياق الإعلان الحوثي، نفى المصدر المسؤول في الجماعة صحة ما قال إنها أنباء تناولتها وسائل إعلام محلية بشأن انشقاق بن حبتور ومغادرته صنعاء.

وكانت تقارير محلية قبل أيام كشفت عن وضع الحوثيين لرئيس حكومتها تحت الإقامة الجبرية بسبب إعطائه إذناً لأحد وزرائه المدعو غازي أحمد علي محسن المعين وزيراً للتعليم الفني والمهني بحكومته للسفر خارج اليمن لتلقي العلاج.

ورصدت المصادر أن آخر ظهور لرئيس حكومة الحوثيين كان في الثاني من مارس الحالي خلال استقباله في صنعاء كلاً من الممثل المقيم الجديد للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ويليام ديفيد غريسلي، وأمين عام المجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند.