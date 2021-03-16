القيادي الحوثي الذي ينتحل رتبة لواء علي عزيز الصموت يلقى مصرعه في كسارة مارب

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يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قيادي حوثي بارز مصرعه مساء أمس الاثنين خلال مواجهات عنيفة مع قوات في غربي .

وقالت مصادر مقربة من الارهابية أن القيادي الحوثي الذي ينتحل رتبة لواء علي عزيز الصموت "أبو أحمد الصموت" لقي مصرعه مساء أمس الاثنين في جبهة الكسارة غربي محافظة مأرب.

وبحسب المصادر فإن الصموت هو القيادي المعين من قبل ميليشيا الحوثي كقائد عسكري لجبهة الكسارة كما يشغل منصب قائد اللواء الخامس قوات احتياط في ميليشيا الحوثي الارهابية.

وقد تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء من احراز تقدم ميداني واسع في جبهة الكسارة حتى وصلت إلى خط "صنعاء - مأرب"

وأعلنت قوات الجيش الوطني مصرع ما لا يقل عن 80 عنصراً حوثياً إلى جانب عشرات الجرحى وخسائر أخرى في المعدات خلال الساعات الاخيرة في ذات الجبهة.

ويجدر الاشارة إلى أن وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي زار الخطوط الامامية لجبهة الكسارة ووجهة دعوة للجنة الدولية للصليب الاحمر لانتشال مئات الجثث التي تركتها ميليشيا الحوثي الارهابية خلف ظهرها.

وأكد المقدشي، أن الشعب اليمني وقواته المسلحة وقيادته الشرعية عازمون ومصرون على استكمال معركة استعادة الدولة ودحر المليشيات الحوثية وداعمتها ايران وتحرير الشعب اليمني من الجرائم والانتهاكات والمعاناة التي تفرضها مليشيات التمرد والإرهاب.

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