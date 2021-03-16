شكرا لبحثكم عن خبر الدعم والإسناد ترد على اتهامات المشاركة في اقتحام مقر حكومة المناصفة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / المركز الإعلامي / خاص:

نفى مصدر مسؤول في قيادة قوات الدعم والإسناد والحزام الأمني مشاركة قيادته في اقتحام مقر إقامة حكومة المناصفة في قصر معاشيق بالعاصمة عدن.

وقال المصدر في تصريح عبر المركز الإعلامي : لم تتواجد قيادتنا في محيط قصر معاشيق الا على رأس قوة عسكرية تدخلت لتهدئة المواطنين الغاضبين واخراجهم واقناعهم بالعودة بعد اقتحامهم لساحة معاشيق, وقامت كذلك بتأمين القصر من أي اعمال عنف , وقد نجحت مساعيها لتهدئة الوضع حتى عودته الى ما كان عليه.

مؤكدا ان قيادة الدعم والإسناد مع اتفاق الرياض وملتزمة لقيادتها السياسية بذلك, وهي من تقوم بحماية تحركات أعضاء الحكومة لتنفيذ مهامهم.

واستغرب المصدر من استماتت ابواق تنظيم الإخوان في اليمن بتحريف الحقائق, وتوزيع التهم جزافا والتظليل على الري العام واستغلال الأوضاع التي تمر بها العاصمة عدن.

داعيا في الوقت نفسه أصحاب القرار في الحكومة والتحالف بالنظر بعين الاعتبار لأوضاع المواطنين الاقتصادية والمعيشية الصعبة في العاصمة وبقية المحافظات جراء توقف صرف الرواتب وانهيار العملة وتردي الخدمات, مشيرا ان حلها ضرورة ملحة لاستتاب الأوضاع وكسب ثقة المواطن .

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