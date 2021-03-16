شكرا لبحثكم عن خبر توجيه حكومي جديد لسلطات الجوازات في المناطق المحررة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه رئيس مصلحة الهجرة والجوازات اللواء محمد الرملي، اليوم الثلاثاء، فروع المصلحة بالمحافظات المحررة بسرعة إستخراج جوازات سفر للمواطنين ومنع السفر بالجوازات الصادرة من مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية بناءاً على توجيهات وزير الداخلية .

وشدد اللواء الرملي في برقية موجهة إلى مدراء فروع المصلحة بالمحافظات على ضرورة الإلتزام بتسهيل الإجراءات وتسريعها للمواطنين الذين لديهم تذاكر سفر صدرت بموجب تلك الجوازات وذلك بحسب وثائقهم الثبوتية والقانونية .

ولفت الرملي إلى أهمية مراعاة أن الجوازات الصادرة من الميليشيات بعد تاريخ 1 يناير 2016 غير معتمدة كوثيقة لإثبات الهوية .

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عدم التعامل مع الجوازات الصادرة من مناطق سيطرة المليشيا الحوثية من بعد 2016م بإعتبارها صادرة من جهات إنقلابية وغير رسمية وغير معترف بها دوليا.

وأوضحت أنه يمكن للمواطنين القاطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الإنقلابية التوجه إلى مراكز صرف الجوازات بالمحافظات المحررة لإستخراج جوازات سفر رسمية ومعترف بها تمكنهم من السفر عبر مطاري عدن أو سيئون.