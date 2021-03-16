شكرا لبحثكم عن خبر كورونا اليوم : 34 حالة في حضرموت و11 حالة في المهرة و10 حالات في تعز وحالتين في لحج ومثلها في الضالع وحالة في شبوة وأخرى في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا في اليمن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وقالت اللجنة في بيانها اليومي أنها سجلت 34 حالة في حضرموت و11 حالة في المهرة و10 حالات في تعز وحالتين في لحج ومثلها في الضالع وحالة في شبوة وأخرى في أبين. وأكدت اللجنة تسجيل 9 حالات وفاة 6 منها في حضرموت وحالتين في تعز وحالة في الضالع وبحسب اللجنة فقد تم تسجيل 7 حالات شفاء 6 منها في حضرموت وحالة في شبوة وبهذا يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة بكورونا في اليمن إلى (2969) منها (707) وفاة و(1507) تعافي

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