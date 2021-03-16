شكرا لبحثكم عن خبر مصرع 28 حوثيا وتدمير اليات عسكرية وأسلحة ثقيلة تابعة للميليشيا في عبس بحجة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن الجيش الوطني اليوم الثلاثاء مصرع أكثر من 28 عنصراً من مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً، في مواجهات مع قواته المرابطة في جبهة مديرية عبس بمحافظة حجة.

وقال مصدر عسكري ميداني في المنطقة العسكرية الخامسة " ان مواجهات الجيش الوطني مع المليشيا الارهابية اسفرت عن مقتل 28 عنصراً حوثيا".

وأضاف المصدر "ان مقاتلات التحالف العربي تمكنت صباح اليوم من اعطاب عربة نوع "بي إم بي" وطقماً عسكرياً يحمل عيار 23 في منطقة البداح شمال مديرية عبس".

وتشهد المديرية مواجهات عسكرية عنيفة منذ أيام سيطرت خلالها قوات الجيش الوطني على عدد من القرى حتى وصلت إلى الخط الدولي.