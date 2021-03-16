الحوثي يقطع الانترنت عن مارب

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يزيد بن سلمان - شبوة - تشن ميليشيا الحوثي الارهابية هجمات متنوعة ضد المدنيين في محافظة مأرب بعد فشلها في تحقيق أي تقدم عسكري.
وأفاد مراسل المشهد اليمني في محافظة مأرب بانقطاع تام لخدمة الانترنت الأرضي في المحافظة.
ويأتي هذا بالتزامن مع استهداف الميليشيا الحوثي مدينة مأرب المأهولة بالسكان والنازحين بصاروخ بالستي بعد خسارتها الفادحة في جبهة الكساة غربي المحافظة.
وقد حققت قوات الجيش الوطني تقدما واسعا في جبهة الكسارة حتى وصلت إلى خط "صنعاء- مأرب" وسط خسائر فادحة للميليشيا.
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