شكرا لبحثكم عن خبر سقوط جبل استراتيجي في محافظة تعز (خريطة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استمرت المعارك في جبهات القتال غربي محافظة تعز، وسط انباء عن انهيارات وخسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.

وفي تطور جديد قالت مصادر ميدانية إن الجيش بتعز تمكن من تحرير جبل الصراهم الاستراتيجي بمديرية جبل حبشي، غربي المحافظة، حيث تكمن اهميته الاستراتيجية بأنه مطل على خط الرمادة هجدة - البرح واوضحت المصادر أنه بعد السيطره على جبل الصراهم تقدم الجيش وقطع الخط الرابط بين هجده وتعز وسط أنباء عن انسحاب المشرفين الحوثيين من البرح.

وبحسب المصادر فقد قتل في المعارك قيادي حوثي يدعى "ابو حامد" واسر آخرين، فيما تم اغتنام طقمين و سيارة إسعاف.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش شنّت هجومًا واسعًا على مواقع تسيطر عليها جماعة الحوثي شمال جبال حبشي باتجاه الرمادة، وتمكنت من تحرير مناطق ومرتفعات أبرزها تحرير قرية العنين وشرف العنين وأصبحت بالقرب من منطقة الصراهم.

موضحا ان المواقع والمرتفعات التي جرى تحريرها اليوم تشرف على خط الرمادة هجدة الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بمدينة المخا ومحافظة الحديدة، والتي من شأنها كسر الحصار الذي تفرضه الجماعة الحوثية على مدينة تعز.