شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصناعة والتجارة في حكومة المناصفة اليمنية محمد الاشول يغرد من عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الصناعة والتجارة في حكومة المناصفة اليمنية محمد الاشول في تغريدة على حسابة بتويتر : ‏حينما تشكلت الحكومة بعد ‎#إتفاق_الرياض كان الجميع مدرك لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقها والعراقيل التي يمكن أن تواجهها . واضاف الاشول : لكن الجميع مؤمن تمام الإيمان بضرورة أن نتجاوز مرحلة الخلاف لنضمد جراح البلد . مختتما تغريدته بالقول : لن يضمد جراح البلد سوى أبناؤه . عن عدن الغد :

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