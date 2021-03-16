شكرا لبحثكم عن خبر فيديو: وزير الكهرباء الدكتور انور كلشات المهري يقوم بزيارة ميدانية لمحافظة لحج للإطلاع على وضع منظومة الكهرباء في المحافظة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المكتب الاعلامي-عدن

اجرى وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات المهري برفقة كلا من وكيل الوزارة المساعد الأستاذ عبدالحكيم فاضل جودة ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبدالقادر باصلعاء زيارة ميدانية لمحافظة لحج وكان في استقبالهم محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبدالله التركي ومدير كهرباء لحج وعدد من المسؤولين في المحافظة.

وقام الوزير والوفد المرافق له بالاطلاع على وضع منظومة الكهرباء و النزول لمحطة عباس للتعرف عن كثب عن المشاكل والصعوبات التي تعاني منها كهرباء المحافظة واستمع من الفنيين والمختصين لأبرز المعوقات والمطالب.

وعقد لقاء في ديوان المحافظة بحضور الوزير ومحافظ لحج وإدارة المنطقة للكهرباء لمناقشة أوضاع الكهرباء بالمحافظة وجوانب التنسيق بين قيادة وزارة الكهرباء والسلطة المحلية في سبيل النهوض بواقع خدمات الكهرباء واتخاذ الخطوات اللازمة لرفع القدرات التوليده لمحطات التوليد ومواجهة التحديات الراهنة والعمل على الوصول الى الجاهزية المطلوبة لمواجهة فصل الصيف

وفي مستهل كلمته نقل معالي الوزير كلشات المهري للحاضرين تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلتا بالمحافظ احمد عبد الله التركي ولقيادات منطقة كهرباء لحج وجميع كوادر وعمال قطاع الكهرباء.

و أستعرض وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات المهري جهود الحكومة المبذولة لتحسين خدمة الكهرباء وحجم الأعباء الباهضة التي تتحملها الحكومة في سبيل تقديم خدمة الكهرباء وما تتطلبة من إنفاق كبير في توفير الوقود لمحطات التوليد واعمال الصيانة وتكاليف التشغيل وغيرها من الأعباء. مؤكدا حرص الحكومة على تحسين الخدمة ووضع المعالجات المطلوبة واتخاذ القرارات والخطوات اللازمة من أجل التغلب على التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة في هذه المرحلة.

وقدم صورة كاملة عن طبيعية الجهود التي بذلتها الحكومة منذ وصولها للعاصمة المؤقتة عدن في توفير الخدمات والتي تحظى فيها الكهرباء اولوية اهتمام الحكومة.

مضيفا ان الحكومة تولي قطاع الكهرباء اهتمام كبير وتحظى فيها خدمة الكهرباء بالأولوية باعتبارها عصب الحياة وعامل تحقيق التنمية الأقتصادية المنشودة.

مؤكدا بإنه في هذه المرحلة الجميع معني بالتعاون في سبيل العبور بالبلد للمستقبل الآمن ولفت أن وزراة الكهرباء والطاقة سوف تكون الى جانب السلطة المحلية بمحافظة لحج مشيدا بما لمسه من تعاون من قبل محافظ المحافظة العميد احمد عبدالله التركي مؤكدا أن هذا التعاون سوف يظل مستمرا لتحقيق تطلعات المواطنين في تقديم خدمة أفضل

من جانبه رحب اللواء احمد عبدالله التركي محافظ محافظة لحج بمعالي وزير الكهرباء والطاقة والوفد المرافق له مثمنا زيارتهم للمحافظة ونزولهم للميدان للاطلاع عن قرب لاحتياجات المحافظة.

وقال أن السلطة المحلية بالمحافظة تثمن هذه الزيارة الأولى لمعالي الوزير معربا عن ثقته بإن وزارة الكهرباء والطاقة ستمضي قدما بقيادة معالي الوزير مؤكدا أن السلطة المحلية سوف تكون الى جانب قيادة الوزارة ومنطقة كهرباء لحج وصولا لتحقيق افضل النتائج.

حضر اللقاء وكيل محافظة لحج احمد سعيد ومدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس عبدالقادر باصلعه ومدير عام كهرباء لحج المهندس عبدالحميد ابو الليل ومدير عام مكتب وزير الكهرباء والطاقة الأستاذ محمد الحميضة وعددا من مسؤولي السلطة المحلية وقيادة وزارة الكهرباء ومنطقة كهرباء لحج.