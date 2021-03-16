شكرا لبحثكم عن خبر الفاو تناقش برنامج الأمن الغذائي والإنذار المبكر مع وزارتي الزراعة والثروة السمكية والتخطيط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

عقدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة برنامج تعزيز نظم معلومات الأمن الغذائي والإنذار المبكر مع وزارتي الزراعة والثروة السمكية والتخطيط والتعاون الدولي، بحضور السيد كامو انجوهي كبير مستشاري وحدة معلومات الأمن الغذائي لدى الفاو، ووزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، ووزير التخطيط والتعاون الدولي د. واعد باذيب، وعدد من الوكلاء في الوزارة.

وخلال الاجتماع ألقى وزير الزراعة والثروة السمكية كلمة حول برنامج الأمن الغذائي الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذه منظمة الفاو، مشيراً أن وزارة الزراعة والثروة السمكية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط قامت بتبني إصدار قرار تشكيل المجلس الأعلى للأمن الغذائي وسكرتاريته الفنية، وأكد السقطري على أهمية عقد اجتماع الأمن الغذائي والاضطلاع بدروه في ظل الأوضاع المتردية التي تمر بها البلد.

وأشار الوزير السقطري إلى أن أكثر من 75% من السكان يعتمدون في معيشتهم على قطاعي الزراعة والأسماك، وإن الوزارة بعد دمجها كبرت حجم المهام المناطة بها وأصبحت أكثر ارتباطاً بالسكان، مضيفاً أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالأمن الغذائي واستدامته من خلال تفعيل دور الهيئات والمؤسسات البحثية التابعة للوزارة وكذا تفعيل البنية المؤسسية للتسويق الزراعي والسمكي، وهذا من شأنه يسهم في توفير البيانات والمعلومات والإحصائيات الزراعية والسمكية اللازمة لوضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي.

بدوره تحدث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، عن مخرجات هذا المشروع ومن أبرزها النشرة الشهرية لمراقبة السوق، الإنذار المبكر والتقارير الشهرية والتحديثات القطاعية للأمن الغذائي، بالإضافة إلى نتائج تحليل التوصيف المرحلي لانعدام الأمن الغذائي (IPC) وكذا التوصيف المرحلي لسوء التغذية والتي يتم بموجبها إعداد خطط الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات المانحة الداعمة لبلادنا والتي نكن لها كل تقدير واحترام على وقوفها إلى جانب الشعب اليمني الذي مزقته الحروب طيلة السنوات المنصرمة.