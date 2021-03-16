شكرا لبحثكم عن خبر جمعية لنجود الخيرية تدشن مشروع المساعدات الرمضانية لعام 2021م والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الشعيب| عبدالستار الكريحي:

بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك لعام 1442ه -2021م ، وبدعم كريم من فاعلي الخير واصحاب الأيادي البيضاء دشنت جمعية لنجود الخيرية التنموية صباح اليوم الثلاثاء توزيع المرحلة الأولى من مشروع المساعدات الغذائية الرمضانية لهذا العام البالغ قيمتها إثنان مليون ريال ونصف

وقد استهدفت الجمعية في مشروعها الغذائي الرمضاني عدد من الفئات منها ؛ الايتام والمرضى والأسر الفقيرة في منطقة "لنجود" والمعلمين الاساسيين والمتعاقدين في المدارس الاساسية والثانوية في لنجود والصومعة وثوان .

وتشمل هذه المساعدات سلل غذائية متكاملة ستوزع لنحو 60 أسره فقيره فضلاً عن المساعدات المالية والنقدية التي ستوزع للأيتام والمرضى في لنجود

من جانبه أوضح رئيس جمعية لنجود الخيرية الاستاذ امين القاضي ان تدشين توزيع هذه المساعدات الغذائية والانسانية ياتي بفضل الله وبفضل اولئك الرجال الخيرين اصحاب الايادي البيضاء الذين دئماً يأبوا إلا ان يرسموا البسمة على شفاه الفقراءوالمحتاجين والمرضى والايتام

معبرًا عن بالغ سعادته وامتنانه بتنفيذ هذا المشروع الخيري الذي حصلت عليه الجمعية من خلال تواصلها مع بعض الخيرين والذي بموجبه قدموا مبلغ اثنان مليون وخمسمائة الف ريال؛ خصص منها اثنان مليون ومائة الف ريال لشراء 60 سلة غذائية قيمة الواحدة منها 35 ألف فيما خصص 400 الف ريال لتوزيعها نقداً على الايتام والمرضى.

وأضاف قائلاً : باننا اليوم بدأنا تدشين المرحلة الاولى من المشروع وهو توزيع المساعدات الغذائية لواحدة من اهم الشرائح في المجتمع معلموا الاجيال الذين لن نوفيهم حقهم وعددهم 22 معلماً مابين اساسياً ومتعاقداً في مدارس لنجود وثوان والصومعة.

وستليها يوم غداً الاربعاء المرحلة الثانية وهي استهداف الايتام والمرضى والأسر الفقيره في منطقة لنجود بسلل غذائية ومبالغ نقدية ومالية

كما اعرب أمين عن شكره وتقديره نيابة عنه وعن كافة اعضاءالهيئة الادارية للجمعية لفاعلي الخير الذين لم يبخلوا عن اهلهم واخوانهم في المنطقة سائلاً الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم .

وأكد القاضي في الختام ؛ بان نشاطات الجمعية ستستمر الى الافضل بإذن الله تعالى وان الجمعية بطاقمها الإداري الحالي واعضائها ستبذل كلما بوسعها لخدمة الاهالي وتنمية المنطقة في كافة المجالات .

بدوره عبر مدير مدرستي لنجود الاستاذ محمد علي محسن عن شكره وتقديره لجمعية لنجود الخيرية على هذه اللفتة الكريمة والعطاء المتواصل متمنيًا لها مزيدًا من التقدم والازدهار قدماً نحو الافضل

حضر التدشين كلاً من رئيس جمعية لنجود الخيرية التنموية الاستاذ امين القاضي والاخ عضو المجلس المحلي والاستشاري في الجمعية محمد احمد سالم والاخ المسؤول المالي للجمعية والامين الشرعي في المنطقة مثنى محمد الفقير والاخ مسؤول الدائرة الصحية بالجمعية ومدير الوحدة الصحية بالمنطقة الدكتور قاسم علي محمد والاخ عضو مسؤول الرقابة والتفتيش بالجمعية وعضو مجلس الاباء قائد صالح الحكم والاخ مسؤول العلاقات العامة للجمعية الدكتور وضاح الشعيبي والاخ مدير المدرسة الاستاذ محمد علي محسن والاخ وكيل المدرسة الاستاذ فاضل صالح الحكم والاخ الامين العام للمجلس الانتقالي المصغر بالمركز الاستاذ فريد ناجي راشد وعدد من الاساتذة والشباب و الشخصيات في المنطقة.