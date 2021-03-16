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مليشيا الحوثي تقصف مناطق سكنية في التحيتا بالحديدة

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اليمن العربي ـ الحديدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي، الثلاثاء 16 مارس/ آذار 2021، قصف الأحياء السكنية في مركز مديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

 

وذكر مصدر محلي، أن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على أحياء سكنية في المديرية بصورة عشوائية مخلفة حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي.

 

وتزامن الاستهداف الحوثي مع إطلاق المليشيات 5 طائرات استطلاع فوق المديرية، وفقاً لمصدر عسكري في القوات المشتركة

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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