شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تقصف مناطق سكنية في التحيتا بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

جددت مليشيات الحوثي، الثلاثاء 16 مارس/ آذار 2021، قصف الأحياء السكنية في مركز مديرية التحيتا جنوبي الحديدة.



وذكر مصدر محلي، أن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على أحياء سكنية في المديرية بصورة عشوائية مخلفة حالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي.

وتزامن الاستهداف الحوثي مع إطلاق المليشيات 5 طائرات استطلاع فوق المديرية، وفقاً لمصدر عسكري في القوات المشتركة