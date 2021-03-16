مليشيا الحوثي تواصل تصعيدها بحق المدنيين في الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

واصلت المليشيات الحوثية الإرهابية، الثلاثاء 15 مارس/ آذار 2021م، استهداف الأحياء السكنية المحررة في مدينة الحديدة غربي اليمن، فيما ردت القوات المشتركة بقصف مركز على ثكنات وأوكار المليشيات وكبدتها خسائر بشرية ومادية.



الإعلام العسكري للقوات المشتركة أفاد أن المليشيات التابعة لإيران استهدفت حي منظر السكني وأحياء في شارع الخمسين داخل مدينة الحديدة بعدد من القذائف الصاروخية والمدفعية، مخلفة المزيد من الأضرار في منازل المواطنين.

إلى ذلك استخدمت القوات المشتركة السلاح المناسب في الرد على تصعيد المليشيات بحق المدنيين والأعيان المدنية، وفقاً لذات المصدر.

مؤكداً أن القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة في ثكنات وتحصينات وأوكار للمليشيات شمال شرق المطار وأخرى في معسكر الدفاع الساحل، موقعة قتلى وجرحى في صفوفها.

يشار إلى أن القصف المتكرر والمكثف على حي منظر المتاخم لمطار الحديدة دمر عدداً من المنازل وتسبب بموجة نزوح جديدة للأهالي