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إفشال هجوم حوثي وتدمير 4 عربات وتعزيزات بعدد من جبهات مأرب

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أفشلت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء 16 مارس/ آذار 2021م، هجوماً لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، غربي محافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن)، فيما دمرت مقاتلات التحالف عربات وعيارات نارية وتعزيزات.

 

ووفق موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، فإن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية أفشلت صباح اليوم، هجوماً لمليشيا الحوثي، في جبهة الكسارة، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى".

 

وبين أن المليشيا الحوثية كانت قد حشدت العشرات منذ يوم أمس الأحد، استعداداً لتنفيذ هذه المحاولة الهجومية، إلا أن محاولتها باءت بالفشل

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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