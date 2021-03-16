شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إفشال هجوم حوثي وتدمير 4 عربات وتعزيزات بعدد من جبهات مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أفشلت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء 16 مارس/ آذار 2021م، هجوماً لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، غربي محافظة مأرب، (شمال شرقي اليمن)، فيما دمرت مقاتلات التحالف عربات وعيارات نارية وتعزيزات.



ووفق موقع وزارة الدفاع "سبتمبر نت"، فإن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية أفشلت صباح اليوم، هجوماً لمليشيا الحوثي، في جبهة الكسارة، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى".

وبين أن المليشيا الحوثية كانت قد حشدت العشرات منذ يوم أمس الأحد، استعداداً لتنفيذ هذه المحاولة الهجومية، إلا أن محاولتها باءت بالفشل