مليشيا الحوثي تختطف شيخين قبليين عقب اقتحام منزليهما بصنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية، فجر أمس 15 مارس 2021م، على اقتحام منزلي شيخين قبليين بارزين في العاصمة صنعاء.



وأكدت مصادر محلية، اقتحام مجموعة مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي منزلي الشيخ محمد يحيى الحاوري والشيخ يحيى غوبر وقامت بأخذهما من أوساط أسرتيهما ونقلتهما إلى جهة مجهولة.

وقالت المصادر إن المليشيات قامت بتفتيش المنزلين والعبث بمحتوياتهما ومصادرة وثائق خاصة.

يذكر أن الميليشيات الحوثية الموالية لإيران قامت مؤخراً بتصفية عدد كبير من المشايخ القبليين الموالين لها ممن ساعدوها على اجتياح العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى