مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 16 مارس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

لقي العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية مصرعهم بينهم منتسبون لما تسمى بقوات المهمات النوعية في محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن).



وأكد مصدر عسكري ميداني مصرع عشرات العناصر الحوثية المدعومة إيرانياً، في معارك الساعات الماضية، بينهم شقيقان من منتسبي ما تسمى "قوات المهمات النوعية" يدعيان "محمد محمد خصروف، وعلي محمد خصروف".

وأوضح المصدر أن القتلى لقوا مصيرهم خلال مواجهات عنيفة خاضتها القوات الحكومية والمقاومة ضد المليشيا الحوثية في جبهة الكسارة، بمديرية صرواح، غربي المحافظة.

مصادر مطابقة أكدت، أن المليشيا دفعت بعشرات العناصر المنتسبة إلى ما تسمى بقوات "المهمات النوعية"، والتي خضعت لتدريبات قتالية عالية على أيادي مدربين اخضعوا لدورات عسكرية محلية وخارجية لدى خبراء إيرانيين وآخرين من حزب الله اللبناني